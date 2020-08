In Onda, Pietro Senaldi: "Con il coronavirus Giuseppe Conte ha diviso il Paese: al nord gli untori, il sud chiuso senza condizioni"

12 agosto 2020 a

"La gestione del coronavirus da parte di Conte ha diviso il Paese". Per Pietro Senaldi "al nord siamo tutti degli untori e il sud è stato chiuso, senza che c'erano le condizioni per chiuderlo". Il direttore di Libero, in collegamento con In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, porta allo scoperto il fronte "bipartisan o addirittura multipartisan". Ci sono - prosegue Senaldi - parlamentari meridionali che vogliono dire: 'occhio, facciamo le opere al sud'". Poi la stoccata ai furbetti che hanno richiesto il bonus all'Inps nonostante fossero parlamentari: "Quelli erano soldi degli italiani - tuona - stanziati per aiutare le persone in difficoltà e loro non lo erano".

Pietro Senaldi a In Onda, atti desecretati Cts: "Giuseppe Conte essendo un centralista ha chiuso tutto il Paese"

