Pietro Senaldi a In Onda, atti desecretati Cts: "Giuseppe Conte essendo un centralista ha chiuso tutto il Paese"

A In Onda, il programma de La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, si parla degli atti desecretati del Comitato tecnico scientifico che hanno posto sotto nuova luce il lockdown a livello nazionale, che fu una decisione di Giuseppe Conte. Del caso ne parla, ospite in collegamento, Pietro Senaldi. Il quale premette: "Il governo ha agito in ritardo e contro il parere del Comitato scientifico". Dunque, il direttore di Libero fotografa la situazione e quanto accaduto: "Conte e il governo sapevano, però hanno deciso di non agire. Quando hanno deciso, hanno deciso in ritardo. Ed essendo centralisti, hanno chiuso tutto il Paese, contrariamente al parere del Comitato scientifico", conclude Senaldi.

