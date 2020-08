Giro di Lombardia, anziana invade il percorso in macchina e investe ciclista. Biasin: "Sembra la Coppa Cobram di Fantozzi"

15 agosto 2020 a

Il Giro di Lombardia 2020 passerà alla storia non solo per l’emergenza coronavirus, ma anche e soprattutto per gli incidenti anomali che si sono verificati. A partire da quello di Remco Evenepoel, 20enne corridore belga che ha toccato il parapetto della carreggiata ed è finito giù dal ponte: fortunatamente è stato recuperato in stato cosciente dopo la terribile caduta in un dirupo. Nessuna conseguenza, invece, per Maximilian Schachman, che nel finale di gara è finito addosso ad una macchina estranea all’organizzazione, con al volante una signora di mezza età che ha inspiegabilmente invaso il percorso. “Sembra la Coppa Cobram, invece è il Lombardia”, è stato il commento ironico di Fabrizio Biasin, che ha citato la gara ciclistica tanto cara ad Ugo Fantozzi.

Video su questo argomento Remco Evenepoel, terrificante caduta nel vuoto al Giro di Lombardia: immagini forti

