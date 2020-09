Paola Taverna, Paolo Becchi e l'ultima del M5s: "Espellono gli inadempienti e poi tacciono sulle sue eventuali scorrettezze"

26 settembre 2020 a

Paola Taverna non solo nel mirino di diversi parlamentari grillini. A mettere il dito nella piaga della vicenda che vede protagonista la vicepresidente di Palazzo Madama anche Paolo Becchi: "La senatrice Taverna - cinguetta l'editorialista di Libero - non pare abbia rispettato i regolamenti del partito, che prevedono la rinuncia preventiva dell‘indennità di carica. Come si fa ad espellere senatori inadempienti e tacere sulle eventuali scorrettezze della Taverna? Due pesi e due misure?".

La pentastellata ha indispettito i colleghi per aver chiesto all'amministrazione del Senato la restituzione degli arretrati dell'indennità aggiuntiva da vicepresidente, cui aveva rinunciato, per donare tutto alla Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza Covid. Quarantaseimila euro, più altri bonifici da 1.750. Eppure le regole del Movimento 5 Stelle, almeno a parole, sono chiare: nessun benefit è concesso. Nemmeno alla Taverna.

