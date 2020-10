Vittorio Feltri a Dritto e rovescio: "Reddito di cittadinanza, talmente scandaloso che è inutile commentare"

09 ottobre 2020 a

a

a

"La situazione è talmente scandalosa che non merita di essere commentata". Vittorio Feltri stronca il reddito di cittadinanza in diretta da Paolo Del Debbio.

"Una vergogna senza fine". Renzi, soltanto parole: massacra i grillini ma si tiene la poltrona

Ospite in studio di Dritto e rovescio, il direttore di Libero non lascia scampo alla misura grillina fortemente voluta da Luigi Di Maio: "Il concetto è sbagliato, non puoi dare soldi a chi non solo non ha un lavoro, ma manco lo cerca. Se ti ricordi, c'erano i famosi navigator che hanno trovato un posto di lavoro per se stessi ma non sanno trovare a nessun'altro, perché non erano stati capaci nemmeno a trovare il proprio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.