Pietro Senaldi a DiMartedì: "Dpcm e coronavirus, il governo usa l'emergenza per salvare gli italiani o se stesso?"

Salvare gli italiani dal coronavirus o salvare il governo dagli italiani? Pietro Senaldi, in collegamento con Giovanni Floris, sgancia la bomba sull'esecutivo e la maggioranza all'indomani del licenziamento dell'ultimo Dpcm contro il coronavirus.

"Sulle misure prese contro la seconda ondata non ho molto da dire. Ogni tanto però mi chiedo se l'allarme del governo serva più a preservare la sopravvivenza degli italiani o del governo stesso... In questo tormentone Covid penso che le forze della maggioranza ci marcino. L'appello all'opposizione per non far mancare i voti sullo scostamento di bilancio: non posso dimenticare: è lo stesso governo che la scorsa settimana ha smontato i decreti Salvini e che continua a bastonare la Lombardia e il centrodestra, salvo poi appellarsi allo stesso centrodestra per salvarsi. Questo è uno sfruttamento peloso dell'emergenza".





