Pietro Senaldi, l'attacco: "Silvio Berlusconi? Nessuna classe dirigente: quelli bravi tutti cacciati"

Tiene banco anche a Omnibus, il programma di La7, l'aiuto di Silvio Berlusconi al governo sulla legge di Bilancio. A dire la sua, nella puntata di mercoledì 19 novembre, anche Pietro Senaldi che senza mezzi termini delinea uno scenario ben diverso da quello che sta prendendo piede in questi giorni: "Ma quale classe dirigente ha da mettere sul piatto il Cavaliere? Sono 15 anni che quando ne ha uno buono lo manda via". Il direttore di Libero riporta l'esecutivo con i piedi per terra: "Gli azzurri non sono una classe dirigente che scendono in campo loro e risolvono tutti i problemi del Paese".

Poi la frecciatina a Davide Faraone che, in tempi di difficoltà come questo (dove i numeri della maggioranza ballano in Senato), si appella a Forza Italia: "Sono 20 anni che criticate la classe dirigente di Berlusconi e adesso la invocate come salvifica del Paese? - chiede al senatore di Italia Viva per poi trarre le conclusioni -. Vi interessa politicamente!".

