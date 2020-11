Silvio Berlusconi, l'affondo di Pietro Senaldi: "Ogni volta che si è fatto sedurre dalla sinistra ha perso voti"

19 novembre 2020 a

Silvio Berlusconi parte del governo giallorosso? Impossibile. Pietro Senaldi ne è certo, "Forza Italia non si farà coinvolgere dall'avventura di questo governo, sosterrà alcuni provvedimenti in cambio di qualche favore". Il direttore di Libero - intervenuto a Omnibus su La7 - non esclude malumori all'interno del centrodestra: "Ci sarà qualche tensione di rito, ma nulla di più".

E ancora, in collegamento con Alessandra Sardoni: "Sono sicuro che fino alla tarda primavera si andrà avanti così. Fino alle amministrative e poi a una distensione sul piano sanitario, sarà tutto congelato". Brutte notizie poi per la sinistra: "Ci credo che voglia abbracciare Berlusconi, viste le difficoltà del governo, ma tutto dipende dal Cavaliere": Infine Senaldi lancia una frecciatina agli azzurri: "Ogni volta che il leader si è fatto sedurre dalla sirena della sinistra, è finito per perdere voti".

