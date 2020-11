Vittorio Feltri, l'affondo: "Pensare a come salvare il Natale? No, a come salvarci la pelle"

23 novembre 2020 a

Tutto in una frase. Tutto in una decina di parole, molto meno dello spazio massimo concesso da Twitter. Si parla dell'ultima, pungente, riflessione di Vittorio Feltri. Un commento tranchant relativo a uno dei temi più dibattuti in questi giorni, in queste settimane: il Natale. Già, feste e cenoni a rischio per l'emergenza coronavirus, la possibilità che il governo provi ad impedire di riunirci. Per il direttore di Libero, però, il dibattito appare stucchevole. O meglio, errato. Tanto che cinguetta: "Invece di pensare a come salvare il Natale, pensiamo a salvarci la pelle". Già, la priorità resta debellare il coronavirus. Con buona pace del Natale. Quel Natale che il direttore non ha mai nascosto di non apprezzare granché.

