Antonio Socci contro Nicola Piovani: "Non conosco negazionisti, ma di sicuro esiste il regime cinese. Su quello niente da dire?"

"Personalmente non conosco negazionisti, cioè persone che negano che esista il Covid 19. Da qualche parte ce ne saranno. Ma di sicuro esiste il regime comunista cinese ed è da quella Cina che ci è arrivato il Covid. Su questo Piovani non ha nulla da dire?". La domanda, sotto forma di tweet, è quella di Antonio Socci rivolta al musicista premio Oscar, Nicola Piovani che ha annunciato pubblicamente di essere guarito dal Covid. Socci - rilanciando su Twitter un articolo di Repubblica che dà conto delle dichiarazioni del musicista -, polemicamente, chiede a Piovani che accusa i negazionisti perché non parla invece della Cina che, sempre secondo Socci, è il paese da dove potrebbe il coronavirus. Una dimenticanza, per Socci, grave e che vuole ribadire nei confronti di Piovani, polemico con chi, invece, nega l'esistenza del virus.

