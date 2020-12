Mes, affondo di Antonio Socci: "Qualcuno spieghi agli italiani cosa significa per i loro risparmi"

03 dicembre 2020 a

Un attacco al 'giornalone unico pro-fondo Salva Stati", quello di Antonio Socci. La firma di Libero condivide un sul suo profilo Twitter lo sfogo del deputato di Patria e Costituzione Stefano Fassina. L'oggetto? Il tanto controverso Meccanismo europeo di stabilità. "Ha ragione Fassina - cinguetta Socci -. È impressionante il coro unanime dei giornali che acclamano la riforma del Mes solo per 'europeismo ideologico', senza motivi. Ma vogliamo spiegare agli italiani cosa significa per i loro risparmi e il loro lavoro? O ripetiamo la storia del Bail-in?".

Nel mirino quei prestiti europei che vincolerebbero l'Italia a seguire i dettami dell'Europa. Prestiti che lo stesso Fassina non vede di buon occhio e per cui si scaglia contro il "mainstream" e "l'integralismo". Quelle che sono le posizioni critiche - è il ragionamento del deputato - "sono delegittimate come 'ideologiche' e frutto di incompetenza". Alla faccia del pluralismo dell'informazione.

