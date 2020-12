Donald Trump, Paolo Becchi e l'indizio che la "partita negli Stati Uniti è finita": "Putin ha fischiato"

15 dicembre 2020 a

Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti. C'è un indizio, oltre al voto dei grandi elettori, che costringe Donald Trump a mettersi il cuore in pace. A spiegarlo è Paolo Becchi che in un cinguettio scrive: "Partita finita quando Putin fischia. Ora basta per favore su Twitter con la storia del 'Trump che può ancora farcela'“. Il presidente russo, stando a quanto riportato dal Cremlino, ha fatto arrivare al democratico i suoi complimenti.

"Spero che per questa battuta non mi chieda altri 100mila euro". Becchi, Renzi e la lotteria: troppo cattivo?

Nel suo telegramma lo Zar ha augurato al presidente eletto ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti, "che hanno una responsabilità speciale per la sicurezza e la stabilità globale", possano, "nonostante le loro differenze", aiutare realmente "a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ora".

