Pietro Senaldi a Quarta Repubblica: "Matteo Renzi? Al lupo al lupo, strategia sbagliata"

"Alla fine sembra il solito Al lupo Al lupo, credo che Renzi ha un problema perché il suo partito è inchiodato da un anno e mezzo, ma penso che non sia questa la strategia giusta". Così Pietro Senaldi a Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4. Insomma, il direttore di Libero non sembra credere alle minacce che il leader di Italia Viva muove a Giuseppe Conte: no, non ci sarà alcuna crisi di governo.

