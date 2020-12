Pietro Senaldi a Quarta Repubblica: "Perché al governo l'Italia chiusa conviene. Se fosse tutto aperto..."

29 dicembre 2020 a

Nicola Porro ha dedicato spazio anche ai ristori nell’ultima puntata di Quarta Repubblica, definendoli una presa in giro. Sull’argomento è intervenuto anche Pietro Senaldi, che ha palesato il suo timore: “Il sacrificio di alcune categorie potrebbe essere in parte inutile”. Il perché è presto spiegato dal direttore di Libero: “Se l’Italia fosse aperta loro al governo comunque la porterebbero al baratro, con le chiusure almeno hanno la scusa della crisi causa Covid”. E a proposito di crisi, passando da quella economica a quella eventuale di governo, Senaldi si è espresso così: “Alla fine sembra il solito ‘al lupo, al lupo’, credo che Matteo Renzi ha un problema perché il suo partito è inchiodato da un anno e mezzo, ma penso che non sia questa la strategia giusta”.

