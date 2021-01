Paolo Becchi, la cannonata: "Se muori dopo il vaccino Pfizer... logico, no?"

15 gennaio 2021 a

Una vera stoccata quella di Paolo Becchi che su Twitter cinguetta: "Se hai patologie pregresse e muori dopo con Covid sei morto per il Covid. Se hai patologie pregresse e muori dopo il vaccino Pfizer sei morto per le patologie pregresse. Logico, no?". Un tweet, quello dell'editorialista di Libero, che segue il monito lanciato da Bloomberg. L'agenzia riporta a sua volta l'allarme diffuso dalla Norvegia che teme seri rischi legati al vaccino anti-Covid. Le preoccupazioni - è quanto riporta Bloomberg citato da Becchi - coinvolgono principalmente persone malate o anziane.

Ma non è finita qui. Qualcosa non torna e la firma di Libero chiede addirittura una commissione parlamentare di inchiesta. Il motivo? "In Italia cala il tasso di mortalità. O si muore solo di Covid oppure si attribuiscono alla Covid-19 decessi per altre malattie".

