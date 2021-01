Antonio Socci, "la sinistra riparta da Ciampolillo". Il "bis Conte dimezzato" seppellito da una risata

20 gennaio 2021 a

L'ora della fiducia per Giuseppe Conte, l'ora dello sfottò per Antonio Socci. A botta calda, mentre in Senato va in scena quella che Libero ha definito "una crisi del cavolo", l'editorialista su Twitter colpisce duro il governo a suon di ironia. "La sinistra riparta da Ciampolillo", twitta Socci nei minuti in cui l'ex grillino decide all'ultimo secondo di votare sì a Conte, mandando peraltro in tilt l'aula del Senato per presunta violazione del timing. La presidente Casellati è costretta a ricorrere al Var per confermare il voto di Ciampolillo arrivato sul gong. Poco dopo, una volta incassata la fiducia, Socci sentenzia: "Il Bis Conte dimezzato", azzeccata parodia al capolavoro di Italo Calvino Il visconte dimezzato. In questo caso, però, il capolavoro è quello di aver fatto passare i voltagabbana per "costruttori".

