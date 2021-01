Paolo Becchi, "un nuovo farmaco che stanno sperimentando su di noi". Covid e contagi, quello che non si può dire sul vaccino Pfizer

23 gennaio 2021 a

"Boom di contagi tra i vaccinati in corsia". Paolo Becchi legge le notizie sul Covid e non può lasciarsi scappare una battuta: "Insomma, se vuoi prenderti la Covid-19 è sufficiente vaccinarsi con Pfizer". La questione, però, è ben più seria e la ricorda lo stesso opinionista di Libero, sempre su Twitter: "Non mi importa che Twitter cerchi di 'oscurarmi', finché posso vi informo. Ve ne rendete conto che noi italiani siamo diventati le cavie di Pfizer e noi supplichiamo ora la seconda dose di un vaccino che non è un vaccino ma un nuovo farmaco che stanno sperimentando su di noi?". Quindi l'indiscrezione: "Pare che Rai 3 lunedì manderà in onda un Report in cui verranno presentati alcuni documenti" proprio sui lati oscuri di Pfizer e il suo vaccino.

