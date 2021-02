Paolo Becchi e l'appello ai partiti: "Non fate diventare Mario Draghi un Conte ter"

04 febbraio 2021 a

a

a

In queste ore altrettanto convulse, un po' tutti si dividono sul nome di Mario Draghi. È giusto o no che sia il nuovo premier di un Paese allo sbando? Una cosa per Paolo Becchi è certa: "C’è un unico modo per evitare che Draghi diventi un Conte ter: non lasciarglielo fare". Insomma basta ministri che assomigliano più a una minestra riscaldata. In ogni caso per l'editorialista di Libero bisogna dare una chance all'ex presidente della Banca centrale europea.

"E tu, e noi, e lui tra noi". Becchi, un "pensiero stupendo" per ridicolizzare Renzi, Conte e Fico

E a chi è contrario va la sua frecciata: "Draghi non lo vuole il centro destra e qui, a dire il vero, non si capisce proprio il perché. Non si capisce perché non utilizzare una crisi che si è aperta al buio per portare un po’ di luce nel Paese, o almeno provarci. Ahimè, sembrano prevalere da tutte le parti gli interessi di bottega. E così alla fine ci troveremo con un governo peggio di quello precedente. E di questo però saremo tutti un po’ responsabili".

"Il pesce puzza dopo tre giorni", la strana scelta di Mattarella? Paolo Becchi: cosa proprio non torna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.