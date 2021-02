Vittorio Feltri, "il governo Draghi mi fa schifo". E su Giorgia Meloni: "Tranquilla, ti arriveranno molti voti"

13 febbraio 2021 a

Sul nuovo governo di Mario Draghi, il presunto "governo dei migliori", Vittorio Feltri ha speso parole durissime. Nulla contro l'ex governatore della Bce, bensì l'affondo è tutto rivolto alla squadra di ministri, tra i quali ci sono molti "giallorossi" e molti nomi oggettivamente discutibili. Insomma, questo esecutivo pare tutto tranne che quello dei migliori. In particolare, il direttore di Libero ha messo nel mirino Roberto Speranza, riconfermato al ministero dell'Economia. All'esponente di LeU, Feltri ha dedicato un laconico tweet: "Speranza rimane ministro della Sanità. Ha vinto il Covid".

Dunque il direttore, sempre sul social, si spende in una riflessione dedicata a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, di fatto unico partito all'opposizione del governo Draghi. "Poi criticano la Meloni perché se ne sta fuori da questo casino", premette Feltri, mostrando di condividere in toto la scelta della leader di FdI. Dunque, a stretto giro di posta, aggiunge: "Giorgia meloni stai serena che i voti te li portano i governativi del menga". Insomma, l'assunto del direttore è semplice: Fratelli d'Italia, vista la squadra di governo, passerà all'incasso in termini di consenso elettorale, il tutto in vista delle prossime elezioni. ( L'articolo prosegue sotto i tweet )

Infine, Feltri dedica un cinguettio anche a Matteo Salvini, che al contrario ha deciso di prendere parte al progetto, una decisione basata su solide fondamenta e invocata anche da gran parte del tessuto imprenditoriale del Nord. E il direttore, tirando in ballo il segretario della Lega, ancora su Twitter cinguetta: "Mi piacerebbe sapere se questo governo piace a Salvini. A me fa schifo", conclude il direttore, come sempre senza alcun tipo di giro di parole.

