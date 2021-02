Vittorio Feltri e l'amara riflessione sul M5s: "Spaccato? Tanto a Draghi non importa nulla"

20 febbraio 2021 a

a

a

I Cinque Stelle sono ormai un Movimento allo sbando. A decretarne la fine politica l'ondata di espulsioni arrivate dopo i "no" al governo di Mario Draghi. Un dettaglio che non intimorisce il nuovo premier. Il motivo? Lo spiega Vittorio Feltri. "Il M5S si è spaccato - cinguetta -, ma a Draghi non gliene importa nulla. Perché nulla cambia". E infatti non è una novità. Quanto riportato dal direttore di Libero altro non è che la punta dell'iceberg. Nei giorni scorsi sono stati 15 i grillini al Senato messi alla porta e 21 quelli alla Camera dei deputati. Per non parlare dell'addio del più ribelle tra i riottosi: Alessandro Di Battista. Il delfino di Beppe Grillo ha lasciato il Movimento proprio per il suo sostegno all'ex banchiere.

"Mai visto uno spettacolo così disgustoso". Mario Draghi in aula, Vittorio Feltri massacra: "Picco nello spreco di saliva"

Tante le indiscrezioni che davano i grillini intenzionati a dar vita a un nuovo partito. Una forza anti-Draghi che coinvolgesse tutti i ribelli e che avesse a capo proprio Dibba. Eppure poche ore fa è arrivata la quasi smentita del diretto interessato. Di Battista ha voluto mettere le cose in chiaro con una diretta Instagram nella quale ha ribadito forte il suo "no". "Draghi - ha fatto sapere - per me è l’antitesi rispetto a determinate idee sullo stato sociale e sull’attenzione al piccolo, alle piccole imprese. Se poi dovesse convertirsi a quanto è maggiormente colpito in questo periodo bene venga, ma io non mi fido".

"Perché si merita un calcio in cu***": Vittorio Feltri scatenato, la bordata contro premier Draghi

E sulle eventuali divisioni interne: "Non sto capitanando correnti o scissioni o fondando partiti. Mi sto dedicando da fuori a portare avanti determinate battaglie che erano del Movimento Cinque Stelle. Io non ho cambiato idea". Insomma, una mezza smentita che comunque - a detta di Feltri - non inciderà sul sonno del nuovo presidente del Consiglio.

"Perché ora è necessario bestemmiare". Dramma-vaccini, la soluzione estrema di Vittorio Feltri: a valanga in tv | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.