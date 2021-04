Paolo Becchi, attacco frontale al governo: "Caselli chiusi per i manifestanti, porti aperti per gli immigrati"

12 aprile 2021 a

a

a

"Chiudere i caselli stradali per bloccare cittadini italiani e aprire i porti per i clandestini?". La rabbia di Paolo Becchi è più che comprensibile. In un momento in cui tutto il Paese deve fare i conti con il coronavirus e le restrizioni che ne conseguono, ecco che dal mare gli arrivi sono all'ordine del giorno e incessanti. Tanto che la firma del Libero in un cinguettio al vetriolo si chiede se "il virus vi è entrato nel cervello". L'Ansa infatti parla di "controlli delle forze dell'ordine ai caselli autostradali della Capitale e nelle stazioni ferroviarie per 'intercettare' l'eventuale arrivo di pullman o gruppi di manifestanti".

"Così Beppe Grillo può salvare il M5s". Paolo Becchi, il fattore che nessuno considera

In queste ore Roma si è rianimata con più di 500 manifestanti del corteo "Io Apro" in piazza, pronti a marciare verso Montecitorio. L'obiettivo è quello di far ragionare il governo su eventuali riaperture. In caso contrario l'economia finirà alla deriva. Il motto tra uno sfogo e un altro è sempre "libertà, libertà". Tantissimi i lavoratori che hanno raggiunto la Capitale per dire la loro. Tra questi però non il pullman con a bordo 39 persone che, diretta al sit-in non autorizzato, sono state fermate dalla polizia per un controllo al casello di Roma Nord.

Paolo Becchi contro il governo: "In caso di emergenza vuole chiuderci in un container", un bando sconcertante

Non è andata meglio alle tredici persone, anche loro intenzionate a raggiungere dalla Sicilia il centro città della Capitale per manifestare, bloccate e identificate dalle forze dell’ordine alla stazione Termini. Insomma, è il ragionamento che fa Becchi: gli italiani bloccati e identificati solo perché intenzionati a far sentire la propria voce, dopo mesi di mancato stipendio. Mentre gli arrivi illegali nei nostri porti non solo non cessano, ma non meritano neppure la stessa attenzione.

"Io, professore, sono stato vaccinato". Ecco perché è uno scandalo: Paolo Becchi, la confessione che spiega il disastro italiano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.