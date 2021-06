Giorgia Meloni fuori dal governo: Fratelli d'Italia ci ha guadagnato, ma il Paese no

Fausto Carioti 18 giugno 2021 a

Fausto Carioti in risposta alla lettera di Ignazio La Russa dal titolo "FdI non sta all'opposizione per interesse", nell'edizione del 18 giugno. Qui la versione digitale

Caro senatore La Russa, "anche se molti, io no". Mai pensato che, restando fuori dal governo Draghi, voi di Fdi avreste perduto consensi. Su Libero del 5 febbraio (otto giorni prima che il nuovo esecutivo giurasse) trova un articolo firmato dal sottoscritto in cui si prospetta l'ipotesi che «i dividendi dell'opposizione finiscano tutti nel forziere di Giorgia Meloni». Come sta avvenendo. E ho troppa stima dei vostri cervelli politici per credere che voi abbiate fatto previsioni diverse.

La invito anche a leggere bene la mia risposta di ieri al signor Boni, perché in essa vi è un'altra ragione con cui spiego l'ascesa della Meloni nei sondaggi: «è brava». E il messaggio di essere coerente che ogni giorno trasmette agli elettori fa parte della sua bravura. Io l'ho apprezzata molto quando si è tenuta fuori dal governo gialloverde, evitando di sporcarsi le mani con il reddito di cittadinanza, il blocco della prescrizione e altri orrori grillini. In tempi di pandemia, vi avrei voluti nella maggioranza e tra i ministri, anche perché assieme alla Lega, a Forza Italia e alle piccole sigle del centrodestra avreste formato un blocco più forte dei giallorossi, spostando a destra l'asse del governo. Come noto, avete scelto l'altra strada: voi ci avete guadagnato, il Paese temo di no.

