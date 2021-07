Vittorio Feltri, le donne si preparano a prendere il potere? Era ora

Vittorio Feltri 11 luglio 2021 a

È noto che gli Stati Uniti sul piano del costume e dei fenomeni sociali sono sempre in anticipo rispetto all'Italia. E abbiamo sperimentato da tempo: ciò che succede Oltreoceano prima o poi accadrà dalle nostre parti. L'ultima notizia in proposito è stupefacente: le donne laureate in America sono il 37 per cento, gli uomini invece si fermano al 30 per cento, cosicché le femmine che occupano posti di lavoro di alto livello stanno quantitativamente diventando superiori ai maschi. Le ripercussioni di questo stato di fatto si avvertono in ogni settore dell'economia e sulla composizione delle famiglie. Le nubili respingono i corteggiamenti dei celibi che non abbiano titoli accademici, inoltre puntano a sposare ragazzi fisicamente prestanti, alti, di buona borghesia.

Parecchie di esse cominciano a coltivare il desiderio di avere un figlio, tuttavia se ne guardano di accoppiarsi con uno sfigato: preferiscono ricorrere alla fecondazione artificiale in modo da poter partorire lo stesso, senza il contributo di un partner. Avanti di questo passo gli aspiranti mariti non conteranno un accidente, nel senso che rimarranno scapoli in quanto superflui, inservibili. Ciò non si verificherà domani, ma dopodomani sì, di sicuro. Insomma, il futuro sarà ricco di sorprese. Ormai non esiste più alcuna distinzione sostanziale tra i due generi, entrambi godranno di pari reputazione, saranno persone e basta. Le avvisaglie del radicale cambiamento si avvertono pure in Italia, dove già le laureande sono più numerose dei laureandi, il che significa che tra qualche anno presumibilmente succederà che il caso statunitense sarà in procinto di sfondare prima a Milano, poi in tutto il Paese.

Il mondo sarà molto diverso da ora, per esempio la questione delle quote rosa non avrà più senso. In ogni professione impegnativa il successo arriderà a chi merita di più, il sesso di appartenenza non avrà alcun peso. Prepariamoci a tale mutamento epocale, che inciderà nella formazione e nella conduzione delle famiglie. I difensori della tradizione in questo campo sono destinati a perdere le loro battaglie. Le donne si sono evolute da quando hanno scoperto che l'Università spalanca le porte senza fare distinzioni di timbro antiquato. Una volta le ragazze studiavano poco, al massimo diventavano maestre, adesso i medici e gli avvocati di grido sono signore. Chiaro che si impadroniranno delle leve del potere. Io ne sono contento, perché almeno le femministe non romperanno più le balle, essendo uguali e migliori di noi che abbiamo inventato i pantaloni senza metterli più.

