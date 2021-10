Otto e Mezzo, botta e risposta Sallusti-Gruber: "La Meloni massacrata anche stasera", "Non è vero"

18 ottobre 2021 a

Si parla dei ballottaggi appena chiusi a Otto e Mezzo, il programma di La7 condotto da Lilli Gruber. A prendere la parola Alessandro Sallusti. Il direttore di Libero, in collegamento nella puntata del 18 ottobre, non nega che il centrodestra sia uscito da questa tornata elettorale sconfitto. "Il centrodestra non ha vinto e non ha conquistato città in mano alla sinistra e ai grillini - premette -, la Meloni ha ragione a dire che è stata una campagna elettorale truccata nel senso che è stato fatto passare per fascista tutto ciò che non è di sinistra".

Da qui l'osservazione: "Gli elettori del centrodestra non sono andati a votare, non è che i loro voti sono andati al Partito democratico o al Movimento 5 Stelle". Sallusti porta alla conduttrice come prova il sondaggio di Swg realizzato per Enrico Mentana: "A livello nazionale Fratelli d'Italia è primo partito seguito dalla Lega e dimostra come nell'ultima settimana questi consensi sono aumentati".

Non è dunque cambiato l'orientamento politico degli italiani. Anzi, per Sallusti bisogna stare ben attenti a non gridare alla rinascita della sinistra. I numeri dicono tutt'altro. "La sinistra - conclude rispondendo ad Andrea Scanzi - non ha aumentato i voti e ci ha aggiunto in maniera ininfluente quelli del M5s. La Meloni massacrata anche stasera, il tuo giudizio è ingiusto". Questa volta a intervenire è proprio la Gruber: "Nessun massacro, la invitiamo anche domani".

