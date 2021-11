L'aria che tira, Pietro Senaldi oltre i No Green pass. "Cortei vietati? Sì, anche alla Cgil"

10 novembre 2021 a

Bene la stretta sulle manifestazioni di piazza di no vax e No green pass, ma non basta. Pietro Senaldi, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, punta il dito anche su chi è abituato a scendere in piazza a sinistra: "Devono essere vietati tutti i cortei, anche quelli della Cgil". Matteo Salvini, sottolinea la Merlino, sembra essersi riallineato con Confindustria e i commercianti: "Dopo aver sostenuto Puzzer, ha capito che una buona base dei suoi elettori è contrario alle manifestazioni di piazza...". "Sì ma tutte le manifestazioni", sottolinea ancora il condirettore di Libero. Misure estreme, dunque, sono comprensibili vista la situazione, anche se non tutto è concesso a un governo.



"Noi come Libero siamo stati sostenitori fin da subito del vaccino, ma per esempio non sono d'accordo con Singapore. Se mi levi le cure (ai non vaccinati per scelta, ndr) allora mi devi anche restituire le tasse. Se vuoi fare una cosa del genere devi prenderti la responsabilità di mettere l'obbligo vaccinale. Io non capisco perché l'Italia che è all'avanguardia di tante cose non possa essere all'avanguardia anche su questo".







