L'Istituto di Sanità, da eccellenza a... tutto quello che non sapete sull'ente

Il nome è diventato ormai familiare. Purtroppo. Causa Covid, da 2 anni sentiamo quotidianamente parlare dell'Istituto Superiore di Sanità. Pochi, però, ne conoscono la storia.

L'inaugurazione dell'allora Istituto di Sanità Pubblica avvenne il 21 aprile 1934. Siamo in pieno Regime Fascista e l'Istituto voleva essere un fiore all'occhiello dell'Italia mussoliniana. Inquadrato nel Ministero dell'Interno, nasce con un nucleo di 40 scienziati che lavoravano in 4 laboratori (malarialogia, batteriologia, chimica, fisica). Alla guida viene chiamato il chimico Domenico Marotta. Palermitano, nato nel 1886, Marotta è considerato l'inventore dell'Iss alla guida del quale rimarrà per 26 anni. Lo scienziato siciliano riunisce subito a Roma le eccellenze italiane.

Ma è dopo la Seconda Guerra Mondiale che l'Istituto assume rilevanza internazionale. Nel 1946 viene costruito il primo microscopio elettronico italiano, e vengono chiamati a lavorare all'Istituto Superiore di Sanità scienziati di fama mondiale come i Nobel Ernst Boris Chain e Daniel Bovet. A supporto dell'Iss Marotta crea il Centro Internazionale di Chimica microbiologica diretto da Chain, cui faceva capo l'impianto pilota per la produzione sperimentale.

della penicillina. Un’attività strategica dal punto di vista industriale tanto da portare alla costruzione di una fabbrica italiana di penicillina. Secondo molti osservatori, l’ambizione di fare dell’Italia una potenzaindustriale in questo campo segnò la fine dell’avventura di Marotta.

Nel 1962 un impiegato segnalò delleirregolaritàamministrative. Vennero aperte 2 inchieste parallele nei ministeri che stavano per concludersi favorevolmente aMarotta quando la questione, dopo una violenta campagna guidata dal Pci, richiamò l’attenzione della magistratura. Nel 1964 Marotta (già ottantenne) venne arrestato e condannato a 6 anni e 8 mesi. In appello le accuse vennero ridimensionate con la pena ridotta e poi estinta dall’amnistia del 1966. Nel 1986, la rivista Nature definì ’inchiesta «unaincomprensibilevendetta politica».

Incomprensibile fino ad un certo punto. Negli anni ’60, con personaggi come Marotta e Mattei, l’Italia lancia una serie di sfida “intollerabili” peri poteri economici dominanti. Dopo la tempesta giudiziaria l’Istituto visse un lungo periodo di crisi. Negli anni ’70 l’Iss divenne organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e nel 2001 fu trasformato in un ente di diritto pubblico. Dal 2019 il presidente è Silvio Brusaferro.

