Vittorio Feltri a L'aria che tira stronca Salvini: "Sterza a sinistra, sfascia tutto. Che fine farà". La più nera delle profezie

"Matteo Salvini sterza a sinistra imitando Gianfranco Fini, gli auguro di non fare la stessa fine": questo il tweet di Vittorio Feltri citato da Myrta Merlino a L'Aria che tira per dare il benvenuto proprio al direttore di Libero in collegamento. Quest'ultimo poi ha subito aggiunto: "E' la fotografia della realtà. Mi riferisco all'elezione del presidente della Repubblica, a un certo punto decidendo di appoggiare la ricandidatura di Sergio Mattarella, dissociandosi dal centrodestra, ha sfasciato tutto".

Il modo in cui il leader della Lega ha gestito la partita Quirinale, insomma, è stato del tutto sbagliato, secondo Feltri, che non ha mancato di sottolineare le differenze con l'alleata: "La Meloni continuerà a crescere perché ha dato prova di solidità e coerenza, è l'unica politica con la schiena diritta. Mentre il povero Salvini, che sbanda di qua e di là, è destinato ancora a perdere".

A sostegno delle sue affermazioni, il direttore di Libero ha citato gli ultimi sondaggi, non proprio positivi per il Carroccio: "Quei numeri lo dimostrano. E' un segnale, io non sono un profeta però i segnali bisogna saperli leggere". Una delle ultime indagini è quella condotta da Swg per il TgLa7, nella quale si certifica un crollo verticale per il partito di Salvini, che perde lo 0,9% in una settimana, scendendo così al 17,5% dei consensi.

