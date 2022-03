Vittorio Feltri, "facciamola finita": l'unico modo per fregare Vladimir Putin? Il fotovoltaico...

11 marzo 2022 a

a

a

Non so se quello che sto per scrivere sia una bischerata, non sarebbe la prima pubblicata nella mia lunga vita di cronista nato in provincia e approdato a Milano, grande città piena di case bellissime e tutte dotate di grandi tetti. Allora, vediamo un po'. Putin massacra gli ucraini che non si arrendono per cui muoiono come mosche, bambini inclusi. Noi occidentali pacifisti rispondiamo alle angherie del tiranno russo adottando sanzioni prevalentemente di tipo economico e siamo convinti, con queste punizioni tribali, di persuadere il despota a rabbonirsi, sospendendo i massacri non solo in corso ma anche in crescendo. Viceversa la nostra politica ostile a Mosca fa inviperire Vladimir, che anziché mollare la presa si vendica con le armi di cui dispone, tra le quali il gas: egli infatti medita di non fornircene più costringendoci a battere i denti per il freddo, visto come funziona il riscaldamento nelle nostre abitazioni.

Ucraina e guerra mondiale, il numero dell'Apocalisse: 68, perché siamo condannati

Se ciò avvenisse, non ci sarebbe da stare allegri. Dato che i nostri governanti non mi sembrano orientati a scendere a più miti consigli nel rapportarsi con Putin, suggerisco questa soluzione. Invece di elargire soldi a cani e porci che ristrutturano immobili, regalare bonus a chi cambia la caldaia o rinnova il cesso, perché lo Stato non agevola il cosiddetto fotovoltaico? Io, ovviamente a spese mie, sto installando sul mio tettuccio dei pannelli solari che mi garantiranno autonomia energetica. Le spese per montare simile impianto sono importanti ma non proibitive, soprattutto se il governo fornisse degli incentivi atti ad alleggerirle. Faccio notare che la Germania, che non ha un clima migliore del nostro, sfrutta molto più di noi i raggi del sole e la luce da cui ricavare una energia sufficiente per le famiglie.

Diretta Terzo generale russo ucciso in 2 settimane. "Qualcosa è cambiato": cosa sta succedendo sul fronte

Insomma, il nucleare lo abbiamo stupidamente respinto, il metano non lo estraiamo più, il petrolio lo lasciamo in fondo al mare, approfittiamo almeno dei descritti e risolutivi pannelli da collocare sopra i nostri abbaini. Il Belpaese, soprattutto al sud, usufruisce di temperature idonee ad alimentare il fotovoltaico. Il quale peraltro non abbisogna di una grande manutenzione e funziona a meraviglia rendendoci svincolati dalle ritorsioni del padrone del Cremlino. La vera libertà si conquista sganciandoci da ogni tipo di dipendenza. Personalmente sto provando a fare a meno di tutti, mi arrangio per conto mio con i pannelli e se le cose andranno bene ve lo farò sapere. Ciao Putin, tieniti il tuo gas schifoso e che sia finita pure questa storia.

"Per l'Ucraina c'è solo una soluzione". Guido Crosetto, una verità che fa male: come si può fermare Putin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.