Ucraina, la diretta dalla guerra. Kharkiv, "colpito reattore nucleare sperimentale". Prime bombe a Lutsk, bombardata Dnipro

Sedicesimo giorno di guerra, Kiev è quasi in stato d'assedio: metà della popolazione della capitale è fuggita. Fumata nera nel vertice ad Antalya, in Turchia: nessun passo in avanti dagli incontro tra Lavrov e Kulev. Continua il massacro a Mariupol. L'allarme sulle armi chimiche. La gurra delle sanzioni tra Europa e Russia, sullo sfondo la Cina.

Ore 6.45 Bombardata Lutsk

La televisione e i media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nel nord-ovest dell’Ucraina. L’attacco a Lutsk, il primo in questa città, ha preso di mira un aeroporto. Secondo fonti locali, sarebbe stata colpita anche una fabbrica utilizzata per la riparazione dei motori degli aerei da combattimento.

Ore 6.25 Attacchi a Dnipro

Le forze armate russe hanno condotto tre attacchi aerei nelle prime ore di venerdì contro la città di Dnipro, nell’Ucraina centrale. Almeno una persona è rimasta uccisa.

Ore 6.00 Cina, le sanzioni alla Russia danneggiano la ripresa dell’economia globale

Il premier cinese Li Keqiang ha messo in guardia dai rischi legati alle sanzioni economiche imposte dai Paesi occidentali alla Russia per l’invasione dell’Ucraina che "danneggeranno la ripresa dell’economia globale dalla pandemia del Covid-19". Nella conferenza stampa finale dei lavori annuali del parlamento, Li ha notato che "l’attuale situazione è grave e la Cina è profondamente preoccupata e addolorata". Ma "le sanzioni pertinenti danneggeranno l’economia mondiale e questo non è nell’interesse di nessuno", oltre a non risolvere il problema. Il premier ha invece ribadito che gli strumenti di riferimento sono il dialogo e il confronto per arrivare alla fine degli scontri e a una soluzione di pace duratura.

Ore 5.35 Zelensky: in Ucraina non si fabbricano armi chimiche

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto le accuse russe di sviluppare armi chimiche: "Sono il presidente di un paese degno, di una nazione degna. E padre di due bambini. E nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa", ha affermato in un suo video intervento. La Russia ha riferito di avere trovato documenti che mostrerebbero componenti di armi biologiche realizzati in laboratori ucraini con il finanziamento del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Su questo Zelensky ha risposto: "Mi preoccupa molto: perché se vuoi conoscere i piani della Russia, guarda a cosa la Russia accusa gli altri di pianificare", ha concluso

Ore 2.31 - Kiev accusa i russi: Kharkiv, colpito sito con reattore nucleare sperimentale

Un tweet pubblicato sul profilo del Parlamento ucraino accusa l'esercito russo di aver attaccato l'Istituto di Fisica e Tecnologia di Kharkiv, all'interno del quale si trova un reattore nucleare sperimentale. "Il bombardamento ha causato un incendio in un albergo nelle vicinanze", si legge nel tweet, £la battaglia continua". L'Ispettorato di Stato per la Regolamentazione Nucleare, scrive il Kyiv Independent, ha riferito che l'istituto è stato colpito. "Sono stati danneggiati l'esterno e forse numerosi laboratori all'interno dell'edificio", scrive la testata ucraina.

Ore 1.34 - Kiev, i russi avanzano di 5 km in 24 ore

La colonna dell'esercito russo è avanzata di 5 km nelle ultime 24 ore sulla strada che porta a Kiev. Lo afferma un funzionario del Pentagono, sottolineando che le forze russe continuano ad avanzare anche se gli ucraini si stanno battendo con forza.

