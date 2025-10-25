L'eternità dei faraoni non passa mai di moda

La più antica civiltà del mondo, l’Egitto dei Faraoni, ha creato non solo il primo Stato, ma anche una quantità di idee che ancora permeano la nostra civiltà: dal giudizio dell’anima nell’aldilà alla stessa origine delle lettere del nostro alfabeto. C’è dunque un ricco immaginario egizio nella cultura popolare, dalle piramidi ai geroglifici. È vero che una parte di esso è anche inquietante: dal faraone prototipo del tiranno nel racconto biblico su Mosè che libera gli ebrei dalla schiavitù egizia, a quella prevalenza di reperti funebri in ciò che degli antichi Egizi è rimasto, da cui una quantità di film su mummie che si risvegliano.

IL MONDO DEI MORTI

Appunto questo mito è ora riproposto da Tesori dei Faraoni, alle Scuderie del Quirinale dal 24 ottobre al 3 maggio. Un grande progetto culturale che porta a Roma una selezione di 130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto, provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor, molti dei quali esposti per la prima volta fuori dal loro Paese; e che allo stesso tempo di riannoda alle storiche relazioni tra quell’Egitto che fu l’inizio del mondo antico e quella Roma che fu il suo culmine, e che ha riempito la Città Eterna di obelischi e imitazioni di piramidi. Ma dialoga anche con gli obiettivi del Piano Mattei, in ideale ponte tra passato e presente.

Appunto, uno dei grandi lasciti che l’Egitto ha dato al mondo è stato l’importanza dell’oro, che nel mondo dei faraoni per la sua incorruttibilità e splendore era considerato la materia di cui gli stessi dei erano fatti, e un simbolo dell’eternità. Ovviamente alcune mentalità sono anche cambiate, e ad esempio una Collana di Mosche d’Oro che veniva data come onorificenza militare ci testimonia di un apprezzamento per animali come mosche e scarabei, che in quanto riciclatori di letame noi schifiamo e gli egizi invece esaltavano.

Quella decorazione sta assieme al sarcofago dorato della regina Ahhotep II e al collare di Psusennes I all’inizio del percorso espositivo, a ricordare come gli egizi inventano l’ornamento come linguaggio politico e riflesso di una teologia del potere. Altra eredità dell’Egitto, il concetto della morte come passaggio e trasformazione. Il passo successivo è appunto attorno al monumentale sarcofago di Tuya, madre della regina Tiye. Le statuette di quegli shabti che avrebbero dovuto lavorare per il defunto, i vasi canopi dove venivano conservate le viscere del defunto mummificato, un papiro del Libro dei Morti ci descrivono la preparazione al viaggio nell’adilà quasi come una scienza esatta.