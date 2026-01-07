Quando la provincia è insieme musa e confine

Il freddo che taglia il volto e le mani, il vento che spinge davanti a sé matasse spesse di nebbia, il cielo come orizzonte opaco che precipita dentro il fiume e i suoi argini resi invisibili; i passi pesanti verso l’osteria, la porta aperta e dentro il fumo, le voci roche, i tonfi dei bicchieri, di nuovo la porta che si apre e i passi verso l’argine. È l’universo del Polesine che si distende intorno al grande fiume, al Po, che dispensa vita e morte, che spinge a vagare e che riesce ad imprigionare. Di questo mondo un grande cantore è stato Gian Antonio Cibotto, scrittore, giornalista, sceneggiatore, intellettuale fuori rotta e fuori degli schemi, come la sua terra d’origine, a cui è dedicata una mostra a Rovigo aperta fino al 28 giugno 2026, a Palazzo Roncale, dal titolo Gian Antonio Cibotto (1925-2017)-Il gusto del racconto. Cibotto, scrittore di grande valore e, come sottolinea il titolo della mostra, con un inestinguibile passione per l’arte di raccontare, sembra aver subito il destino, comune a molti altri artisti, di aver tratto dalla provincia italiana forza inventiva e originalità, ma che hanno rischiato di rimanere incasellati nello schema del regionalismo, della provincia. Che li ha resi famosi e amati ma anche dimenticati, colpevolmente dimenticati. Dalle nebbie e dal dedalo di acque e terre polesano, alle montagne e i paesi dell’Aspromonte, luogo di miti e di natura primigenia, segnato da miseria e ingiustizia sociale: è il mondo di Corrado Alvaro, nato a San Luca, nel 1895, e morto a Roma nel 1956. È stato giornalista e viaggiatore, con una scrittura intessuta di suggestioni e radici antichissime e di una inquietudine tutta contemporanea, ma è con i suoi libri ambientati in Calabria, descritte soprattutto in Gente in Aspromonte, che conquista fama, riconoscimenti e lettori tra gli anni Trenta e Cinquanta. Poi quasi del tutto eclissati.

I pregiudizi e i cliché tipici della “sicilianità” ma rovesciati, messi in ridicolo, trasformati in drammi e angosce personali e collettive segnano le opere di Vitaliano Brancati, nato a Pachino in provincia di Siracusa e morto a Torino nel 1954. Romanzi come Gli anni perduti, Don Giovanni in Sicilia, Il bell'Antonio e Paolo il caldo, mettono in scena vizi e costumi della provincia italiana, oltre a numerosi racconti, saggi e opere teatrali, tra le quali si segnala La governante. Negli anni Cinquanta ha avuto successo anche per le sue collaborazioni cinematografiche – aveva sposato la nota attrice Anna Proclemer - e i suoi romanzi sono stati trasposti in film veri e propri capolavori, come il Bell’Antonio di Mauro Bolognini, nel 1960, nella straordinaria interpretazione di Marcello Mastroianni. Ad essere scardinato, in queste pagine, è proprio il prototipo dell’uomo siculo macho e donnaiolo e insieme la provincia bigotta, classista, ipocrita, divertente e surreale. Anche queste pagine di grande ricchezza stilistica e ironia oggi giacciono poco sfogliate. Piero Chiara è un vero maestro del Novecento e dai suoi libri balzano con vivezza e originalità i paesaggi lacustri di Luino e delle terre che costeggiano il Lago Maggiore. Tipi umani e storie bizzarre, piccoli drammi nascosti nelle pieghe di una quotidianità pigra e opulenta, ma anche persa nel rincorrere il sogno – l’illusione, più spesso – di una vita diversa, di un orizzonte più vasto, di una fortuna inarrivabile.