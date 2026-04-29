Superman e Ercole, Ermes e Flash: i Supereroi discendono dai miti

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Prendiamo a prestito la celebre deduzione di Lavoisier, che si adatta alla perfezione alla mostra che aprirà il prossimo 8 maggio al Castello di Novara , dal titolo Superheroes-Le Origini del Mito . Un’esposizione che mette in parallelo i supereroi con i miti greci e che spiega come i primi non siano un’invenzione del XX secolo, ma la trasposizione di secoli, millenni, di racconti, leggende, credenze che si sono tramandate di generazione in generazione fino ad arrivare a noi.

La mostra - organizzata dal Comune di Novara e dalla Fondazione Castello di Novara, prodotta da Contemporanea Progetti in collaborazione con Fondazione M-Cube e curata da Eugenio Martera, Fabrizio Mondina e Federica Montani -, racconta tutto questo accompagnando il visitatore attraverso un viaggio nel tempo. Si parte dalle origini, dai miti greci e romani con un “ripasso” dell’Iliade e dell’Odissea per scoprire i miti del passato e compararli con quelli moderni: «Un invito a riscoprire l’epica classica e l’archeologia- si legge nella presentazione della mostra - liberandole della patina didascalica e nozionistica spesso ereditata dall’impostazione scolastica».

La seconda parte dell’esposizione, invece, si concentra sul periodo storico più moderno, con un excursus nell’universo dei comics dedicati ai supereroi e sulla valorizzazione di queste opere e degli artisti che le hanno concepite e realizzate. «I comics non devono più essere considerati come un parente povero della letteratura, ma un’espressione artistica a scavalco di libro e cinema, che coinvolge più autori e artisti».

Il tutto per dire che, «sì, i comics sono arte» e le sezioni in cui è divisa la mostra sono «pensate come doveroso tributo verso chi ha reso i supereroi delle icone e del nostro tempo». Le opere esposte, oltre alle riproduzioni archeologiche, variano tra comics in edizioni originali americane e italiane, statue, action figures, dolls e manifesti. Oggetti che provengono dall’infanzia e dalla vita di tutti i giorni, piccoli pezzi di vita del visitatore elevati a oggetti di culto. Senza dimenticare la presenza dell’intelligenza artificiale, utilizzata per «essere totalmente neutrali dal punto di vista artistico e stilistico, per non creare “rumore” nei confronti delle opere esposte e, quindi, nel massimo rispetto degli artisti - spiegano i curatori - il vero patrimonio di Superheroes-Le Origini del Mito. La mostra, insomma, non è in alcun modo pensata come retrospettiva su un editore, un personaggio o un artista, ma come analisi di un fenomeno nella sua totalità».