L'antiquariato non è più una riserva indiana

Busti di generali e senatori romani accanto a cupe e tempestose marine del Seicento; nature morte e severe nobildonne si fronteggiano mentre santi ed asceti si scambiano occhiate traverse con giovanette in crinolina e giovani malinconici. E le piazze e strade immerse in metafisico silenzio di De Chirico, i bicchieri e i frutti sfiorati da una luce di eternità di Morandi... Può accadere se si entra in qualche galleria antiquaria di buon livello o si andrà a curiosare fra i padiglioni di Modenantiquaria aperta fino al 15 febbraio patrocinata da Associazione Antiquari d'Italia e FIMA, e, quest’anno, da Confcommercio Imprese per l’Italia, tra gli altri enti, la rassegna festeggia la sua trentanovesima edizione, confermandosi come la più prestigiosa e autorevole mostra italiana dedicata all’Alto Antiquariato con opere provenienti da oltre 100 tra le più rinomate gallerie italiane e internazionali. Non solo appagamento estetico. Il mercato dell’antiquariato, in Italia, conferma la propria vitalità e continua a rappresentare un’ottima forma di investimento. Con un valore che ha superato i 27 miliardi di euro nel 2024, sostenuto anche da un crescente successo del vintage. Le importazioni/esportazioni di arte e antiquariato sono in aumento, con un forte interesse per elementi decorativi come orologi, porcellane e mappe.

Pietro Cantore, Art Director Modenantiquaria e Vicepresidente AAI spiega dove vanno i gusti degli acquirenti. «Gli Old Masters, i maestri antichi, nel 2025 sono stati oggetto di un significativo incremento delle vendite. A riprova del fatto che appassionati e collezionisti non comprano per moda, ma per la passione e la qualità degli oggetti». Del resto, rimarca l’esperto, «il mercato dell’arte ha sempre oscillazioni di quotazione molto lente. Un’opera di Guido Reni difficilmente potrà avere un crollo netto di valore, come può invece accadere per i mercati del moderno e del contemporaneo. Un segno di questo andamento è rappresentato dai diversi exploit di vendite in asta dei dipinti antichi, che hanno raggiunti dei record inaspettati nello scorso anno». Interessante notare, poi, che «negli ultimi anni si è assistito a una particolare fortuna dei dipinti di donne pittrici, piuttosto rari: il loro valore è cresciuto sia per la qualità intrinseca sia perché queste opere danno volto a storie a lungo rimaste ai margini del canone».