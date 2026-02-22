Viviamo di eccessi, ma la rivoluzione è sapersi fermare

Per natura siamo inclini agli estremi. Oggi, però, l’eccesso non è più un rischio occasionale: è diventato un modello culturale, quasi un requisito per sentirsi all’altezza. Non si tratta solo di una tendenza individuale, ma di un paradigma che misura il valore delle persone in base all’intensità con cui vivono, producono, consumano. Un tempo lavorare sodo era un valore; ora l’impegno tende a trasformarsi in identità totalizzante, in criterio assoluto di riconoscimento. Non si lavora per vivere: si vive per performare. All’estremo opposto, chi fugge dalla pressione quotidiana insegue il piacere senza misura: viaggi incessanti, esperienze sempre più intense, divertimento senza tregua.

Cambiano le forme, ma non il risultato: stanchezza emotiva, relazioni fragili, senso di vuoto, perdita di significato. Non è soltanto una questione individuale. La società contemporanea, infatti, con i suoi ritmi accelerati, ci spinge costantemente oltre il limite, trasformando l’eccezione in regola. I social network amplificano questa dinamica: scorriamo vite “perfette”, corpi impeccabili, carriere superlative, e finiamo per misurare la nostra esistenza su standard irraggiungibili. L’eccesso, dunque, non appare più come un pericolo, ma come la soglia minima per non sentirsi esclusi. Così l’estremo si impone come norma sociale prima ancora che come scelta personale. Il problema è che gli estremi, anche quando si presentano come virtuosi, ci allontanano da noi stessi.

Non concedono spazio alla riflessione, alla gradualità, alla possibilità di cambiare passo. Perfino le qualità più nobili, se spinte oltre misura, si deformano: la generosità diventa auto-annullamento, la disciplina si irrigidisce in controllo ossessivo, la perseveranza scivola nell’ostinazione cieca. Ogni virtù, una volta privata dell’equilibrio, smarrisce la propria funzione e finisce per produrre l’effetto contrario.

Come si evita questa deriva? Il primo passo è la consapevolezza. Se chiesto con sincerità, “Sto esagerando?” non è una domanda debole, ma un atto di responsabilità verso se stessi che richiede coraggio e lucidità. Significa riconoscere che non tutto merita la nostra energia e che non ogni traguardo giustifica il prezzo pagato. È altrettanto importante leggere il contesto sociale in cui viviamo, per distinguere ciò che scegliamo da ciò che semplicemente subiamo. Non si tratta di reprimere ambizioni o desideri, ma di esercitare misura e ragionevolezza. La vita si gioca in un equilibrio sottile tra impegno e riposo, tra dare e ricevere, tra azione e silenzio, tra parlare e ascoltare, tra desiderio e accettazione, tra coraggio e prudenza, tra passione e calma, tra controllo e lasciare andare.

Gli estremi seducono perché promettono intensità, visibilità, riconoscimento. Ma è nel giusto mezzo che maturano relazioni solide, scelte sostenibili e libertà autentica. In un’epoca che ci invita a correre senza sosta, fermarsi a misurare il passo non è debolezza ma è lucidità. E forse è proprio in questa misura scelta, e non subita, che si nasconde la nostra vera forza.

