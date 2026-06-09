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Pier Ferdinando Casini, il retroscena: come può far saltare Schlein

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martedì 9 giugno 2026
Pier Ferdinando Casini, il retroscena: come può far saltare Schlein

2' di lettura

Non un bel momento per il Partito democratico di Elly Schlein. Da tempo c'è un certo malumore tra le file interne, soprattutto tra i dem moderati, culminato nei giorni scorsi con l'addio della vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno. Una fuoriuscita che avrà o che addirittura sta già avendo delle conseguenze. Secondo alcuni rumors riportati dal Tempo, presto potrebbe seguirla un altro dem di peso, l'ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori. E non solo.

Tra gli insofferenti all'interno del partito ci sarebbe anche uno dei principali esponenti, se non proprio il numero uno, dei moderati, ovvero l'ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini, che non starebbe riuscendo a digerire affatto alcune delle ultime mosse della sinistra, dalla vicinanza sempre più stretta alla Cgil alla discussione su nuove patrimoniali. A preoccuparlo, però, come si legge sul Tempo, non sarebbe solo la linea sempre più "rossa" del Nazareno, ma anche una questione un po' più concreta, ovvero la possibilità che non gli venga riconfermato un seggio nella sua Bologna.

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L'ipotesi, quindi, è che proprio Casini possa dare il via a una componente centrista così consistente da impedire a Schlein di ignorarla o di escludere la possibilità di un’alleanza. Se questa circostanza si concretizzasse, la leader dem si troverebbe a dover affrontare un vero e proprio terremoto. A quel punto, infatti, Casini potrebbe essere seguito da molti altri, a partire dagli ex ministri renziani Graziano Delrio e Lorenzo Guerini, nonché dagli onorevoli di minoranza a rischio riconferma. E si ridurrebbero le possibilità per la segretaria di diventare premier. 

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