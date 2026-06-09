Giuseppe Conte, gli inspiegabili 435mila euro all'avvocato ex socio del grillino

In commissione Covid ieri è venuta fuori una notizia che getta ombre non su Giuseppe Conte ma su alcuni aspetti della gestione del Covid da parte del governo giallorosso; per intendersi, quello dell’andrà tutto bene e poi sono morti in 176mila, dell’abbraccia un cinese e poi arriva il lockdown più duro d’Europa e del non c’è obbligo di vaccino, ma di Green Pass sì, se vuoi lavorare o uscire di casa anche a pandemia quasi finita. La notizia è che Marco Spadaccioli, dirigente di Atlas, ha confermato che la sua azienda aveva sottoscritto con la praticante di Luca Di Donna, ex socio di Conte nello studio che fu di Guido Alpa un contratto per la fornitura al governo di tamponi che prevedeva una percentuale del dieci per cento ai legali sulle commesse del governo. La ciliegina sulla torta è che il manager ha detto ai nostri parlamentari che la società «ha pagato agli avvocati 435mila euro solo per l’attività di controllo dei documenti e per la lettera di sollecito scritta quando Atlas non stava ricevendo il saldo per la fornitura». I dettagli, evidenziati dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, è che a conti fatti «i legali sono stati pagati trentamila euro al giorno, neanche fossero Cristiano Ronaldo...».

FdI, protesta in mascherina contro Conte. E lui: "Vi querelo tutti" Fratelli d'Italia attacca Giuseppe Conte in aula su Covid e mascherine e il leader del Movimento 5 Stelle perde il c...

L’INCHIESTA È d’obbligo ricordare che sulla vicenda la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta a carico di Di Donna per traffico di influenze e associazione a delinquere che si proponeva di verificare se l’avvocato avesse sfruttato i suoi rapporti con Conte, allora presidente del Consiglio, per ottenere incarichi e consulenza da società pubbliche e si fosse reso colpevole in qualche modo dei reati di corruzione e riciclaggio. È d’obbligo anche dire che l’indagine non è sfociata mai in un processo e che l’anno scorso è stata depositata una richiesta d’archiviazione. Però è altrettanto doveroso specificare che i pm non si sono mai spinti fin dove si è spinta la commissione parlamentare, cioè fino a sentire Spadaccioli; la cui deposizione di ieri offre un punto di vista non banale. Infine, per gli smemorati, si rammenta che la prima mossa che fece Mario Draghi, una volta diventato premier, fu rimuovere il commissario straordinario al Covid, Domenico Arcuri, manager pubblico da sempre vicino al Pd, in particolare alla sua componente più affaristica.

FdI inchioda Giuseppe Conte: "Gli italiani ricordano", cosa diceva nel 2021 Giuseppe Conte, specialista in giravolte. Così come di incoerenza. Da presidente del Consiglio l'ex avvocato ...

Ebbene, alla luce di tutto questo il Pd che fa? Anziché inquietarsi e mettere in dubbio l’operato di alcuni personaggi coni quali ha cogestito l’emergenza pandemia se la prende con la maggioranza, colpevole di cercare di fare chiarezza. «Questa commissione d’inchiesta è un plotone d’esecuzione», si lamenta Francesco Boccia, «anziché accertare fatti e responsabilità, costruisce processi politici postumi per trasformare una tragedia nazionale in un’arma contro gli avversari». Il capogruppo dem in Senato, consapevole di perdere la partita, prova a portare via il pallone, come i bulli all’oratorio, accusa la commissione di «revisionismo», chiede la sospensione dei lavori e annuncia che il suo partito non parteciperà più. La scusa per far saltare tutto è che la commissione avrebbe delegato all’esterno che non avrebbero potuto essere svolte, come l’escussione di Spadaccioli. Ma qui i dem, dopo aver cercato di ignorare la sostanza che li imbarazza, sbagliano anche nella forma. L’interrogatorio del manager Atlas è stato infatti autorizzato da un ordine del giorno approvato anche dal Pd, o perché non sapeva cosa stava votando o perché non sapeva cosa l’uomo avrebbe detto. In ogni caso, quel che conta e offende è il negazionismo dell’opposizione, quasi si sentisse colpevole di qualcosa e non volesse che gli italiani sappiano...

Giuseppe Conte, l'intercettazione che lo imbarazza: cosa c'è dietro la sua ascesa politica Giuseppe Conte se la sente calda e non ne fa passare mezza. Non c’è due senza tre, confida l’ex premi...