Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Giovanni Calvino e Lee Kwan Yew apprendisti Licurghi

Il Concistoro vigila sulla condotta pubblica e privata, limita divertimenti, censura testi, denuncia le deviazioni morali che vengono punite dai magistrati laici
di Giovanni Longoni lunedì 23 febbraio 2026
Giovanni Calvino e Lee Kwan Yew apprendisti Licurghi

2' di lettura

Giovanni Calvino nasce nel 1509 a Noyon, nel nord della Francia, figlio di un notaio ecclesiastico. Studia a Parigi e Orléans, viene inizialmente avviato alla carriera giuridica. L’incontro con la Riforma lo conduce a una visione radicale del cristianesimo come sistema totale di vita e di governo. Nel 1536, mentre è di passaggio a Ginevra diretto a Basilea, Calvino viene trattenuto dal teologo riformatore Guillaume Farel e chiamato a guidare la Riforma nella città da poco emancipatasi dal potere vescovile e dal giogo della cattolica Savoia. Dopo una falsa partenza (viene esiliato dal consiglio cittadino in mano al patriziato laico che teme la sua intransigenza) rientra in città nel 1541 e costruisce un ordine civile fondato sulla disciplina morale, dove la teologia diventa architettura sociale.

Il Concistoro vigila sulla condotta pubblica e privata, limita divertimenti, censura testi, denuncia le deviazioni morali che vengono punite dai magistrati laici. Intanto però l’istruzione diventa obbligatoria, il lavoro una vocazione, la frugalità una virtù civica. Per Calvino la prosperità non assicura la salvezza, ma può indicare l’elezione divina. Il successo economico è moralmente legittimo se disciplinato e a favore della comunità. Ginevra diventa la “Roma protestante”, modello di riforma che non disdegna il ricorso al rogo: la fine dell’eretico Serveto scandalizza umanisti e benpensanti. Ma Calvino governa (leading from behind).

San Francesco, tre libri per capirne la vita e la spiritualità

Da domani 22 febbraio al 22 marzo, nella Basilica inferiore di San Francesco, ad Assisi, saranno esposte alla venerazion...

*** Lee Kuan Yew nasce nel 1923 a Singapore, in una famiglia cinese anglofona.
Educato a Cambridge, avvocato, cresce sotto il dominio britannico e viene segnato dall’occupazione giapponese, che rafforza in lui la convinzione che solo uno Stato forte può garantire sopravvivenza e dignità nazionale. Nel 1959 Lee conduce il People’s Action Party alla vittoria elettorale e diventa primo ministro di Singapore autonoma. Dopo la rottura con la Malaysia, si trova a governare una città-Stato multietnica, povera di risorse e circondata da potenziali nemici. Lee impone controllo dei media, restrizioni al dissenso, sanzioni capillari per i comportamenti antisociali.

Recuperando i valori confuciani, costruisce una società meritocratica, dove l’eccellenza scolastica e professionale determina il destino individuale. Il rigore è anche risposta alla paura del caos etnico. Sembra la traduzione in chiave secolarizzata della predestinazione: chi eccelle dimostra di meritare il comando. Quando Lee lascia il potere, Singapore è un miracolo economico mondiale ma è anche una democrazia illiberale. Le poleis dell’antichità non sono mai del tutto scomparse. La Ginevra di Calvino e la Singapore di Lee ne riproducono certe forme e lì, come nell’antichità, la libertà resta concessione, non diritto.
giovanni.longoni@liberoquotidiano.it 

Michelangelo, i bozzetti non furono bruciati: un clamoroso ritrovamento

All’ombra del Cupolone, nella Città del Vaticano, si sta giocando una partita che potrebbe riscrivere cinqu...
tag
giovanni calvino
lee kwan yew

ti potrebbero interessare

La strana alchimia che fa di un libro un bestseller

La strana alchimia che fa di un libro un bestseller

Jessica Chiti
Viviamo di eccessi, ma la rivoluzione è sapersi fermare

Viviamo di eccessi, ma la rivoluzione è sapersi fermare

Steno Sari
San Francesco, tre libri per capirne la vita e la spiritualità

San Francesco, tre libri per capirne la vita e la spiritualità

Antonio Socci
Michelangelo, i bozzetti non furono bruciati: un clamoroso ritrovamento

Michelangelo, i bozzetti non furono bruciati: un clamoroso ritrovamento

Roberto Tortora