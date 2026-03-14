Salgari, Viaggio nella fantasia tra tigri, scimitarre e "dayaki"

Non vi è luogo più adatto per un re che una reggia, e il re dell’avventura, Sandokan, non poteva che trovare dimora nella Villa Reale di Monza. La mostra Sandokan. La Tigre ruggisce ancora èvisitabile fino al 28 giugno nell’Orangerie del palazzo che Giuseppe Piermarini progettò per gli Asburgo e fu residenza di Casa Savoia. Ideata e realizzata da Vertigo Syndrome, curata da Francesco Aquilanti e Loretta Paderni, con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Monza, esibisce tesori prestati da Museo delle Civiltà di Roma, Fondazione Tancredi di Barolo, eredi Matania/Della Valle, Cong Sa/Hugo Pratt properties, Archivio Samanta e Vittorio Sarti, Museo Stibbert di Firenze, RAI, Cineteca Nazionale e Istituto Luce. È un evento unico e un tripudio per i cinque sensi. Mancano solo olfatto e gusto, ma suppliscono intelligenza e cuore.

Per la vista è infatti una gioia. Svettano gli autografi del “Capitano” Emilio Salgari, per lo più appunti da libri di esploratori e avventurieri, che, come guide e sherpa, lo portarono ai confini dell’ecumene e del soffio vitale umano, lui che notoriamente viaggiò solo da Verona a Torino, con una capatina in Liguria. Sulle copertine art nouveau delle prime edizioni si sogna a occhi aperti: quelle di case il cui solo nome è già leggenda, Donath di Genova e Bemporad di Firenze, e poi la torinese Viglongo e la milanese Sonzogno. Tra apocrifi e d’après, le illustrazioni d’autore si mutano in arte colta, quelle di Alberto Della Valle e le più vicine a noi di Carlo Rispoli. I poster dipinti dei film con Massimo Girotti o Steve Reeves, diretti da Luigi Capuano o Umberto Lenzi, sono trailer statici e assieme dinamici.