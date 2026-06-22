Kutuzov-Evair, quelli che vincono nascondendosi

Domenica 16 ottobre 1988 l’Atalanta esordiva in casa dopo il ritorno in serie A: la gente voleva vedere i due nuovi stranieri: il centrocampista svedese Prytz e il misterioso centravanti brasiliano. Si chiamava Paulinho Aparecido Evair e per quel che se ne sapeva avrebbe potuto anche essere Paulo Roberto Cotechiño o Aristoteles. Appena scese in campo, sembrò uno scherzo. Era alto, questo non lo si poteva nascondere, sul metro e 88 centimetri dicono gli almanacchi e pesava 80 chili, non propriamente di muscoli. Pareva anzi avere la pancetta, le spalle a bottiglia e una andatura sgraziata. Ma dopo undici minuti di gioco Evair si ritrovò solo a porta vuota e spinse in rete il pallone passatogli da un compagno. Si capì presto che non era un bluff. Nonostante quel fisico? No, proprio grazie a quel fisico.

L’8 gennaio a Marassi, Paulinho riceve palla appena dentro l’area, un po’ spostato sulla sinistra. Davanti a lui c’è Moreno Mannini, appena dietro, pronto a intervenire, Pietro Vierchowod. Insomma, la coppia difensiva più veloce di sempre, due mastini che mettevano in difficoltà anche Dieguito. Evair sembrò vacillare, ma era solo la sua finta di corpo; si portò avanti il pallone col destro, saltando il marcatore, e incrociò il sinistro. Il pallone superò Pagliuca. Il goleador andò ad esultare sotto la tribuna laterale; che però non c’era ancora: il Ferraris era in rifacimento per Italia 90. Sul terrazzo di una delle case di fronte c’era della gente che si godeva a sbafo la partita. Evair esultò con loro: probabilmente tifosi genoani.