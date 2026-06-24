La frattura mai sanata tra Chiesa e salotti letterari

li amici della vera arte» sono «amici della Chiesa». Senza l’arte, il mondo rischierebbe di cadere nell’indifferenza e nella disperazione. Il compito degli artisti è quello di «carpire dal cielo dello spirito i suoi tesori e rivestirli di forme accessibili». La Chiesa ha bisogno di loro, riconosce il ruolo storico degli artisti nell’aver edificato e decorato i templi e reso comprensibile il mondo invisibile. Il Papa chiede anche perdono per tutte quelle volte che sono stati imposti canoni rigidi trasformati in una «cappa di piombo» sulla loro creatività. È l’8 dicembre 1965, si chiude il Concilio Vaticano II, e il pontefice, Paolo VI, pronuncia quello che è passato alla storia come il Messaggio agli Artisti, un appello a poeti, scrittori, pittori e musicisti. Il Papa invoca una nuova alleanza.

Passano più di sessant’anni, si susseguono discorsi, appelli, iniziative per cancellare quella frattura che non avrebbe ma dovuto aprirsi. Però, soprattutto nel secondo dopoguerra del Novecento, la definizione di “cattolico” era concepito come una deminutio, nel mondo dell’editoria, dei salotti buoni, dei circoli vari, delle pagine culturali di quasi tutti i giornali... Oggi accade qualcosa che fa tornare in primo piano questo tema cruciale. In occasione del centenario della Libreria editrice vaticana (Lev), Leone XIV riceverà oggi in udienza privata un gruppo di scrittori, che rappresentano alcune delle voci più significative della letteratura contemporanea internazionale, diversi per credo religioso (o nessuno): tra loro Jon Fosse, premio Nobel per la letteratura 2023, convertito al cattolicesimo nel 2013, Marilynne Robinson, una delle più grandi scrittrici statunitensi, protestante, Elizabeth Strout, altra autrice formidabile made in Usa. E ancora Eric-Emmanuel Schmitt, «G Mircea Cartarescu, Jonathan Safran Foer, Colum McCann, Julia Navarro, Daniele Mencarelli ed Enrico Brizzi. Figurano anche autori legati alla Lev come Adrien Candiard, Eraldo Affinati e Paolo Malaguti, oltre a David van Reybrouck, Susanna Tamaro, Maria Grazia Calandrone, Lila Azam Zanganeh.