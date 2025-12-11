Sandokan, il trionfo di Can Yaman

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Sandokan)

Sandokan è già un fenomeno non solo di ascolti ma anche social. Ne esce trionfatore l’attore protagonista, il turco Can Yaman, già sex symbol ma ora entrato definitivamente nel cuore degli italiani, soprattutto delle italiane.

Infatti sono le donne le principali artefici del successo della serie diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo e co -prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, in primis le 15/24enni che raggiungono il 29% a fronte di uno share medio che lunedì dell’Immacolata è stato del 27.6% con picchi vicini al 35% nel secondo episodio in cui Sandokan scopre di essere stato adottato da sua madre, che morirà nel finale, e di essere originario di una tribù del Borneo.