Sandokan raddoppia: dopo il boom, c'è il sequel

Stasera su Rai 1 rispuntano i muscoli di Can Yaman e l’atmosfera di avventure lontane e affascinanti che la nuova serie di Sandokan ha riacceso dopo 49 anni. Lo testimoniano i clamorosi dati d’ascolto della prima serata che ha radunato una folla di cinque milioni e 755mila fan della Tigre della Malesia, con un 33,9% di share, numeri rari da registrare in questi tempi televisivi. Le prime due puntate che raccontano le origini piratesche del protagonista sono piaciute a tutti: lo share dei telespettatori tra i 15 e i 24 anni è stato del 42,51% e tra i 55 e i 64 anni si aggira attorno al 38%. Non c’è, quindi, solo l’effetto nostalgia che rimanda al primo Sandokan televisivo con Kabir Bedi girato da Sergio Sollima del 1976.

C’è la produzione Lux Video e RaiFiction e ci sono attori italiani e stranieri a tenere banco. Can Yaman, poderoso, è stato criticato per le due sole espressioni (con e senza turbante) mentre Alessandro Preziosi ha fatto rimpiangere il Philippe Leroy del 1976, ma tutti gli altri hanno: Alanah Bloor nei panni di Marianna, John Hanna, l’attore di Quattro matrimoni e un funerale e Sliding Doors, fa bene il cattivo sergente mentre Ed Westwick è un feroce James Brooke simile a quello storico del grande Adolfo Celi.