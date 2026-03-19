L'attimo afferrato in uno scatto che rende la natura opera d'arte

A prima vista sembra un’immagine tratta da Il re leone, o da L’Era glaciale: la leonessa è in cima a una roccia e osserva, contrariata, l’intruso, un cobra incerto se attaccare o defilarsi. La coda del felino è ritta e ondeggia, come un secondo serpente pronto allo scatto. Il duello sta per iniziare. I due contendenti si studiano e preparano la mossa fatale in un’attesa che vibra nei muscoli e nelle fibre. Non sappiamo come sia finita. La fotografia, con la sua magia, ci porta fino alle soglie di un istante rubato alla vita e alla morte e congelato in una sorta di eternità. Cambio scena. Due aerei in volo radente, come caccia da guerra. Questi però hanno piume e becco. Uno è coloratissimo, ordigno di geometrica potenza e bellezza, insegue l’altro, più piccolo e con una sobria livrea marrone, eppure determinato a non mollare un centimetro al micidiale nemico. Una immagine futuristica che pulsa di velocità, ferocia, paura e speranza, del fascino della natura selvaggia, in bilico tra morte e sopravvivenza, scomparsa e sopraffazione, forza e sottomissione, bellezza e consunzione. Tutto questo raccontano le fotografie della mostra Wildlife Photographer of the Year, ideata e prodotta dal Museo di Storia Naturale di Londra, che da dopodomani (sabato 21 marzo) al 12 luglio sarà aperta al Forte di Bard, monumentale rocca fortificata sulla Dora Baltea, in Valle d’Aosta.

Quella di quest’anno è la sessantunesima edizione, ma gli oltre 60mila scatti in gara realizzati da fotografi di ogni livello, professionisti di lungo corso o raffinati amatori provenienti da 113 Paesi, in fondo mostrano tutti la medesima ambizione: fissare l’istante estremo in cui l’esistenza si mostra con il suo volto al naturale, senza filtri. Istanti afferrati di soppiatto, oppure accolti come un dono improvviso spesso al termine di un lavoro lungo e incerto. A vincere questa edizione del Wildlife Photographer of the Year, per esempio, è il sudafricano Wim van den Heever con Ghost town visitor, “Visitatore della città fantasma”, uno scatto che ritrae una iena bruna tra i resti scheletrici di una città mineraria di diamanti abbandonati a Kolmanskop, in Namibia. L’autore ha dovuto piazzare foto-trappole per circa un decennio prima di riuscire a cogliere la sua star a quattro zampe.