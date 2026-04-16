Il corsivo muore (e l'italiano non sta bene)

Anche il corsivo si avvia a entrare nella storia, anzi nella preistoria. Qualcuno, chissà, nel leggere il termine corsivo si domanderà di che cosa si tratta. Bisogna tornare al tempo della scrittura a mano. Preistoria, appunto, pur non essendo passati che pochi decenni. Dall’avvento della macchina da scrivere e successivamente dei computer, si è velocemente disimparato a leggere e scrivere in corsivo. Quello che era considerato il tratto dell’armonia della parola scritta si è progressivamente eclissato. Tutto questo sta provocando una catena di effetti collaterali. Per esempio, l’impossibilità di leggere e di tradurre testi, documenti antichi. Se ne sono resi conto e si sono messi in allarme alla Newberry Library di Chicago, che così ha iniziato a cercare trascrittori dal corsivo per rendere accessibile la sua collezione di documenti più e meno antichi scritti a mano. Con l’eliminazione del corsivo dai programmi scolastici americani la capacità di decifrare un manoscritto sta diventando una competenza d’élite.

Si rischierebbe, insomma, di scivolare in una forma di dipendenza culturale da una ristrettissima cerchia di esperti. Una visione forse un po’ catastrofista. Chi sa scrivere a mano potrebbe però concretamente trasformarsi in una sorta di artigiano d’alto profilo, richiesto per pochi eletti. E comunque la possibilità di accedere a molti testi potrebbe davvero drasticamente ridursi. L’Italia è la patria del corsivo, detto anche aldino perché introdotto per la prima volta da Aldo Manuzio. Le prime prove del corsivo vengono effettuate nell’anno 1500. Nella sua lunga storia il corsivo è entrato anche nella consuetudine giornalistica, indicando un breve commento, incisivo, polemico, spesso ironico, su una notizia o un personaggio pubblico. Si distingueva dal carattere tondo di tutti gli altri articoli proprio per sottolinearne, anche graficamente, la differenza.