Tv, la rivoluzione d'estate: ecco tutti i cambi e i volti nuovi

La parola d’ordine, ormai, è: non fermarsi. Quella estiva, infatti, per i maghi dei palinsesti televisivi, non è più la stagione delle repliche e dei ripieghi ma quella dei grandi eventi live, delle staffette alla guida di trasmissioni di successo (soprattutto per quel che riguarda i contenitori di informazione e approfondimento) fino ad arrivare agli imperdibili e attesissimi “falò di confronto” di Temptation Island, dating show incontrastato re degli ascolti delle stagioni estive dell’ultimo decennio.

Sarà un palinsesto completo, dunque, e al tempo stesso ricco di volti nuovi quello che Mediaset e Rai proporranno nella bella stagione ai nastri di partenza.

GLI EVENTI

Un’estate che, pur senza le maglie azzurre dell’Italia, per un terzo dell’estate, dall’11 giugno al 19 luglio, vedrà le reti Rai impegnate nel mastodontico racconto della più importante competizione calcistica planetaria che, quanto a palinsesto, oltre alla trasmissione di 35 partite, vedrà il ritorno del format di successo Notti Mondiali condotto da Alessandro Antinelli.

Luglio sarà invece il mese in cui Mediaset punterà al gradino più alto del podio col ritorno in prima serata su Canale 5 di Temptation Island che vedrà ancora il confermatissimo Filippo Bisceglia alle prese tra le crisi o la voglia di mettersi alla prova di sette coppie “tentate” da 25 astanti single, donne e uomini, divisi e sparsi, nel bel mezzo delle isole dei fidanzati e delle fidanzate.

Protagonisti molto attesi, tanto sulle reti Rai, quanto su Mediaset, saranno i programmi dell’access prime time. Per una immarcescibile Ruota della Fortuna che, con gli infaticabili Gerry Scotti e Samira Lui, continuerà a girare imperterrita per l’intera estate su Canale 5, Rai1 vedrà invece una staffetta tra De Martino e i pacchi di Affari tuoi che da luglio cederanno lo scettro a una versione estiva de L’eredità, condotta da Marco Liorni.

Con la promessa, tra i dominatori invernali di quella fascia al top per ascolti, che dalla prossima stagione non si oltrepasseranno le 21,30. Sarà vero? Lo dirà il tempo. Frattanto l’estate, come detto, tanto sulle reti Rai e forse ancor di più sui canali Mediaset si canterà e si ballerà alla grande. Con appuntamenti fissi come quelli che proporrà Canale 5 con Battiti Live Estate in cui Alvin, dopo la parentesi primaverile con Michelle Hunziker, ritroverà Ilary Blasi al suo fianco in conduzione mentre ad agosto su Italia 1 esordirà una coppia inedita, formata da Enrico Papi e Noemi con Yoga Radio Estate.

SACRO E PROFANO

Rai1 risponderà con le serate del Tim Summer Hits condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu, ma anche con eventi one shot come Una voce per Padre Pio condotto da Mara Venier e La notte dei serpenti, che approda per la prima volta in prime time con Elettra Lamborghini e la direzione artistica del maestro Enrico Melozzi; mentre su Rai 3 torna La notte della taranta. Tra le novità, a fine agosto, vedremo su Rai1 la prima edizione de La notte dei fiori - Sanremo Estate, ennesimo spin off del Festival della Canzone italiana. A questo si aggiunge poi, ancora su Rai 1, la possibilità di rivivere il suggestivo Live di Cesare Cremonini al Circo Massimo, arricchito da un racconto inedito dell’artista bolognese. Luci che resteranno più accese che mai negli studi dei programmi di informazione durante tutto l’arco della giornata. Apre le danze Rai1 alle 6 con UnoMattina News condotto da Tiberio Timperi e Maria Soave, partito ieri così come Morning News su Canale 5 con Dario Maltese nella fascia abitualmente in forze a Mattino5 con Francesco Vecchi che, invece, nei mesi di giugno e luglio, si sposterà nell’access serale di Retequattro con 4 di Sera News.

Nel fine settimana, invece, Francesca Barra e Roberto Po letti proseguiranno alla guida di 4 di sera weekend, anche loro fino alla fine di luglio. Sempre su Retequattro non si fermerà neppure Diario del Giorno che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, fino a fine di luglio con Sabrina Scam pini poi ad agosto con Monica Bertini.