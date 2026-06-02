Inter, clamoroso scippo: chi vuole prendersi Dumfries a "due spicci"

Un'"offerta" - se così vogliamo chiamarla - che vale solo nel mese di luglio. In caso di interesse prima o dopo bisogna trattare con l’Inter. Dumfries ha compiuto 30 anni il 18 aprile, è costato 12 milioni di euro e nelle ultime 3 stagioni non ha mai superato le 20 presenze da titolare in campionato. Per l’Inter i 25 milioni della clausola di luglio sono considerati sufficienti, e forse si può fare lo stesso discorso per i possibili acquirenti.

Intanto, però, anche l'Inter si starebbe guardando attorno. Occhi puntati su Marco Palestra. Dal ritiro di Coverciano, dove la Nazionale di Baldini sta preparando il doppio impegno amichevole contro Lussemburgo e Grecia, Palestra ha parlato in conferenza stampa: "Se mi sento pronto per una big? Mi sono sempre sentito pronto - ha detto il giovane esterno -. Al mio futuro per ora non penso, ora sono concentrato sui due impegni azzurri, importanti per il ranking e perché l'Italia deve ripartire. Per la prossima stagione chiedo di crescere e migliorare sempre di più e lottare per obiettivi sempre più alti". Insomma, le parole del ragazzo sembrano a tutti gli effetti una dichiarazione all'Inter.