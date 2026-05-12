Roma, in metro ora rubano i ravioli: ecco come tagliano le borse

Noodles, ravioli al vapore e alghe. È questo il bottino del furto avvenuto sulla linea B della metropolitana di Roma. Una vicenda insolita, avvenuta durante una normale corsa sui mezzi pubblici della Capitale. Protagonista della storia è Mattia, un ragazzo che aveva appena comprato del cibo orientale da asporto prima di prendere la metro. La spesa era stata infilata nella borsa insieme agli effetti personali. Durante il tragitto, però, qualcuno gli ha tagliato la tracolla senza che lui si accorgesse di nulla.

Solo dopo essere sceso dal treno ha scoperto il furto. A sparire non sono stati soldi, gioielli o dispositivi elettronici, ma il contenuto della borsa: confezioni di noodles, ravioli al vapore e altri prodotti alimentari acquistati poco prima. Il giovane ha raccontato l’episodio sui social, spiegando di essere rimasto sorpreso soprattutto per il tipo di oggetti portati via. Il furto sarebbe avvenuto in uno dei momenti di maggiore affollamento sulla linea B, da tempo considerata una delle tratte più esposte ai borseggiatori. I ladri avrebbero agito rapidamente, approfittando della confusione e della presenza di molti passeggeri all’interno del vagone. Il caso ha attirato l’attenzione online proprio per la particolarità del bottino. Sui social sono comparsi commenti ironici, ma anche segnalazioni di altri utenti che raccontano episodi simili avvenuti nella metropolitana romana.