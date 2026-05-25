L'anatema Lgbt sul maghetto Harry Potter

Assolutamente rivelatore è il modo in cui il pubblico sta reagendo al primo trailer della nuova serie dedicata a Harry Potter, prevista per Natale 2026. L’attesa per un ritorno – l’ennesimo – a Hog warts, e la riemersione di una frattura che da anni attraversa il fandom: quella tra l’amore per una storia che ha segnato un’intera generazione e che tutt’oggi rimane un fenomeno mondiale; e il rifiuto sempre più esplicito della sua autrice, J.K. Rowling, per la sua posizione riguardo l’identità di genere e i diritti delle donne, concentrandosi sulla distinzione tra sesso biologico e identità di genere; le quali sostiene anche economicamente. Questo, da molti anni, ha sollevato dibattiti, con critiche che la accusano di transfobia, mentre lei sostiene di voler difendere gli spazi riservati alle donne biologiche. Da una parte ci sono i nostalgici, gli spettatori cresciuti con i libri e i film, per cui la musica, le atmosfere, persino le inquadrature del trailer bastano a riattivare un immaginario emotivo potentissimo. Per loro Harry Potter è un luogo mentale prima ancora che un prodotto culturale: un archivio di crescita, amicizie, paure e formazione. Dall’altro lato, una parte consistente del pubblico che rifiuta questa immersione.

Non per disinteresse narrativo, ma per una scelta consapevole: non sostenere economicamente e simbolicamente un universo legato a una figura percepita come problematica.

Le posizioni di Rowling sul rapporto tra sesso biologico e identità di genere - e il suo sostegno a determinate associazioni- hanno trasformato la fruizione della saga in una questione etica. La questione, tuttavia, non si esaurisce nella contrapposizione – spesso semplificata – tra chi “fa bene” a boicottare e chi “fa finta di niente”. Il punto critico riguarda piuttosto il modo in cui il consumo culturale viene caricato di una responsabilità morale sempre più esplicita. Guardare o non guardare una serie diventa una presa di posizione pubblica, una dichiarazione identitaria. È qui che il discorso si fa più complesso. Perché accanto alla scelta del boicottaggio emerge una dinamica speculare: la pressione a trasformarlo in un imperativo. Come se esistesse una sola modalità eticamente accettabile di relazionarsi all’opera. Il rischio, in questo passaggio, è quello di ridurre una questione stratificata a una norma implicita, dove la riflessione individuale lascia spazio a una forma di prescrizione collettiva. $ qui che il dibattito si irrigidisce. Perché se è legittimo interrogarsi sull’impatto economico e simbolico delle proprie scelte culturali, lo è altrettanto rivendicare uno spazio di autonomia individuale. Non tutti vivono il rapporto tra opera e autore nello stesso modo, e pretendere una linea unica rischia di trasformare una riflessione complessa in un atto prescrittivo. Il caso Harry Potter è emblematico proprio perché si colloca a metà tra mito contemporaneo e prodotto industriale. A differenza di altre saghe, il mondo creato da Rowling ha assunto una dimensione archetipica. Lo dimostra anche la fortuna editoriale di saggi e riletture come Harry Potter e la filosofia, che analizza la saga attraverso categorie etiche, politiche e metafisiche, interrogandosi su temi come il bene e il male, il libero arbitrio, il potere e la costruzione dell’identità. La fortuna di operazioni di questo tipo – oggi rilanciate anche in nuove edizioni e progetti editoriali – segnala un dato preciso: Harry Potter è un dispositivo culturale stabile, capace di generare letture plurali e di produrre discorso critico. Un linguaggio attraverso cui leggere il mondo, oltre che un universo narrativo in cui rifugiarsi.