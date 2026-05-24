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Carburante è la parola della settimana

Le radici del lemma così attuale: latino e francese. E in letteratura...
di Massimo Arcangelidomenica 24 maggio 2026
Carburante è la parola della settimana

2' di lettura

«Decreto carburanti, via libera del Consiglio dei ministri»; «Ok del Cdm al nuovo decreto carburanti»; «Dl carburanti, dal Cdm via libera a proroga del taglio delle accise»; «Quarto Decreto Carburanti: proroga taglio accise fino al 6 giugno»; «Caro-carburanti: lo sconto sulle accise continua, ma cambia per il diesel»; «Nuovo sconto sui carburanti: Cosa prevede il decreto approvato dal governo»; «Proroga del taglio delle accise, prezzo del diesel in aumento rispetto alla benzina: cosa cambia nello sconto».

Sono alcuni titoli fra i tanti di articoli pubblicati in siti e testate giornalistiche che hanno dato notizia della proroga per decreto (22 maggio 2026), per due settimane, della riduzione del prezzo della benzina di 5 centesimi al litro e del dimezzamento dello sconto per il prezzo del gasolio (da 20 centesimi a 10 centesimi al litro). Carburanti.

All’origine di carburante c’è il latino carbo (‘carbone’), che è alla base anche di voci come carbonio, carburo o carbonchio, così denominato per via del colore nerastro assunto dal sangue di chi viene colpito dell’infezione provocata dall’agente patogeno (bacillus anthracis). Carbonchio discende dal latino carbunculus (“piccolo carbone”), da cui anche il francese charbon, lo spagnolo carbunclo, l’inglese carbuncle, il tedesco Karbunkel, gli altri due vocaboli non sono di diretta derivazione dall’antica lingua di Roma ma sono approdati all’italiano per il tramite dei corrispondenti vocaboli francesi: carbone e il suo derivato carbure.

Anche carburante è debitore del francese (carburant, da carbure), al pari di carburare (da carburer) e carburatore (da carburateur), ed è documentato nella nostra lingua a partire dal secolo scorso: «È noto che gli ingegneri, di tanto in tanto, sentono il bisogno di calcolare qualche cosa: la spinta trasmessa dal pistone di un compressore, (...) la resistenza di un fondo di cilindro, a due o a quattro tempi, i consumi di carburante, la durata della fase di lavaggio» (Carlo Emilio Gadda); «Rispetta, cura, vigila il tuo corpo. Per quante macchine s’inventino, nessuna lo vale. Ma il carburante più fido è la speranza della gloria» (Ugo Ojetti).

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