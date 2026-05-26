Umberto Blasi, quel giraffa capace di battere il record della maratona

Nella nebbia che avvolgeva la brughiera intorno a Legnano (Milano), il 29 novembre 1914 Umberto Blasi batteva il record mondiale di maratona (42 chilometri e 195 metri) con il tempo di 2 ore e 38 minuti netti, appartenuto dal 24 luglio 1908 all’americano John Joseph “Johnny” Hayes che durante l’Olimpiade di Londra dello stesso anno aveva ottenuto il tempo di 2 ore, 55 minuti e 18 secondi, cioè il giorno della famosa corsa di Dorando Petri (Pietri), squalificato perché aiutato da un componente della giuria a tagliare il traguardo.

Umberto era nato a Roma il 12 ottobre 1886 ma si era trasferito al nord per poter gareggiare con maggiore continuità. Alto oltre il metro e novanta, era stato soprannominato “Giraffa” proprio a Londra poiché, al contrario dei moltissimi partecipanti di media/piccola statura e magri, lui spiccava per altezza e robustezza. Nell’occasione peraltro, non brillò e fu costretto al ritiro intorno al 16esimo chilometro. Il suo record resistette fino al 1925 quando un altro americano, Albert “Whitney” Michelsen, il 12 ottobre corse in 2 ore, 29 minuti e 1 secondo. Bisognerà attendere il 10 settembre 1960 durante i Giochi Olimpici di Roma per il nuovo record di 2 ore, 15 minuti e 16 secondi dell’etiope Abebe Bikila che correva scalzo.